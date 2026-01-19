أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71550

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71550ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 71,550 شهيدا و 171,365 مصابا منذ السابع من أكتوبر عام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، شهيد جديد، وشهيد آخر تم انتشاله من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 12 إصابة.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 465، وإجمالي الإصابات 1,287، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 713.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

