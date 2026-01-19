أخبار اليمن : مئات المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مئات المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصىاقتحم مئات المستوطنين الصهاينة، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات العدو الإسرائيلي.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أفادت مصادر محلية، بأن أكثر من 286 مستوطناً، اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية عبر باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، تحت حماية قوات العدو الإسرائيلي.

ويشهد المسجد الأقصى اعتداءات واقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين وشرطة العدو، في محاولة لتغيير الواقع القائم فيه، وفرض وقائع تهويدية عليه.

