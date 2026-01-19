أخبار اليمن : 14 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 48 ساعة

14 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 48 ساعةرصد مركز معلومات فلسطين (معطى)، 14 عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً ضد العدو الصهيوني ومستوطنيه، في الضفة الغربية المحتلة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأفاد المركز، في تقرير احصائي أصدره اليوم الاثنين بأن عمليات المقاومة والحراكات النوعية والشعبية تنوعت بين؛ عملية تفجير عبوة ناسفة، وعمليتي تصدي لاعتداءات المستوطنين، و11 مواجهة وإلقاء حجارة.

يأتي ذلك في ظل تصعيد قوات العدو الإسرائيلي ومستوطنيه من اعتداءاتهم الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.