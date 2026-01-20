أخبار اليمن : تهجير قسري لعائلات شمال أريحا

تهجير قسري لعائلات شمال أريحا
كشفت منظمة حقوقية فلسطينية أن 20 أسرة اضطرت اليوم إلى تفكيك منازلها وبركساتها ومغادرة تجمع شلال العوجا البدوي شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية، نتيجة تصاعد مضايقات واعتداءات المستوطنين بحق الأهالي، في إطار سياسة تهجير قسري تستهدف التجمعات البدوية في الأغوار.
وذكرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذه العائلات تعرضت خلال الفترة الماضية لسلسلة اعتداءات شملت ملاحقات، وتهديدات، ومنع الرعي، والاعتداء على الممتلكات، ما جعل بقاءها في المنطقة أمرا بالغ الصعوبة.
وأكدت أن ما يجري يأتي ضمن مخطط ممنهج لتفريغ الأغوار من سكانها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني، مطالبة المؤسسات الحقوقية والجهات الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للسكان.
