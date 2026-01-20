أخبار اليمن : تقلبات جوية قاسية تضرب هذه المناطق

تقلبات جوية قاسية تضرب هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء صحوة وباردة في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى، وغائمة مع هطول أمطار متفرقة في المناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء صحوة وباردة أثناء الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية مع احتمالية تشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء منها، وظهور قطع متفرقة من السحب الركامية المنخفضة نهاراً على أجزاء منها.
في حين قد تكون الأجواء غائمة جزئياً مع احتمالية هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح نشطة جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تصل أقصى سرعة لها إلى 25 عقدة.
ومن المحتمل أن تكون الأجواء في المناطق الصحراوية صحوة باردة إلى باردة نسبياً خلال الليل والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة مثيرة للغبار والأتربة أحياناً.
ونبه المركز، المواطنين خصوصاً كبار السن والأطفال والمرضى في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من برودة الأجواء.
كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
