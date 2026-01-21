أخبار اليمن : علاج نزلات البرد في وقت قصير

علاج نزلات البرد في وقت قصيرنزلات البرد متكررة خلال فصل الشتاء، وصحيح أنها حالات لا تُصنّف كأمراض خطيرة لكنها مزعجة وقد تعطل الحياة، لذلك يبحث المرضى عن طرق بسيطة للعلاج، وفي نفس الوقت تحقق الشفاء السريع.

لكن، وفقاً لخبراء الصحة ليس هناك طريقة فورية للتخلص من نزلات البرد، لأنها غالباً عدوى فيروسية ستأخذ وقتها الطبيعي، لكن يمكن تسريع التحسن من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تساهم في تخفيف الأعراض وتقوية الجسم.

طرق تخفيف نزلات البرد

هناك طرق سريعة المفعول للقضاء على نزلات البرد، لكن المقصود هنا بالسرعة هو الراحة من الزكام والاحتقان والتهاب الحلق والسعال. أما الفيروس نفسه لابد أن يأخذ وقته حتى يخرج من الجسم.

إليك طرق تخفيف نزلات البرد:

النوم والراحة

أول خطوة نحو الشفاء من نزلات البرد، هو النوم و الراحة، صحيح أنها تبدو نصيحة تقليدية، لكنها الأكثر تأثيراً. الراحة تعطي جسمك وقتاً للتركيز على مقاومة العدوى بدلًا من تبديد الطاقة في المهام اليومية. ووفقاً لما ورد في Cleveland Clinic، فإن الراحة هي أفضل ما يمكنكِ فعله في بداية البرد.

شرب المزيد من السوائل

نزلات البرد تتسبب في فقدان الجسم للسوائل، بسبب العطس والكحة وارتفاع الحرارة أحياناً. لذلك، من أبسط طرق العلاج هو تعويض الجسم عن السوائل المفقودة، من خلال شرب الماء والسوائل الدافئة، هذا يساعدك أيضاً على تهدئة الالتهاب وتقليل لزوجة المخاط.

البخار والحمام الدافئ

عند الإصابة بنزلات البرد، يشعر المريض بأن الأنف مغلق لدرجة تصعِّب التنفس، و السبب هنا هو المخاط. ينصح موقع CDC باستنشاق البخار من حمام دافئ أو وعاء ماء ساخن، ولكن بحذر؛ حيث يساعد على فتح الأنف مؤقتاً وتسهيل التنفس، كما يمكن استخدام مرطب هواء، لكن بشرط تنظيفه جيداً، لأن المرطب المتسخ قد يزيد المشكلة.

محلول ملحي للأنف

من الوصفات الفعالة لتخفيف أعراض نزلة البرد هو المحلول الملحي للأنف، لأنه يساعد في التخلص من الاحتقان، كما أنه علاج للمخاط الذي يسبب ضيق التنفس. من مزايا المحلول الملحي أنه مناسب للأطفال الصغار وكذلك البالغين.

الغرغرة بالماء الدافئ للحلق

التهاب الحلق في بداية البرد مزعج ويؤثر على النوم. يشير خبراء الصحة إلى أن غرغرة الماء الدافئ والملح قد تعطي راحة مؤقتة وتقلل الإحساس بالألم، فقط قومي بعمل غرغرة من الماء الدافئ والملح، وكرري الغرغرة أكثر من مرة يوميًا.

تغذية خفيفة وصحية

اختار وجبات بسيطة وسهلة الهضم بدل الأكل الثقيل، مثل الشوربة والخضروات المطهوة والفاكهة الغنية بالماء. وابتعد تماماً عن الأكلات الدسمة والأطعمة المصنّعة لأنها تزيد من مشكلة الالتهابات.

الدفء والترطيب

التدفئة أيضاً قد تكون نصيحة تقليدية، لكنها شديدة الأهمية، لذلك، حافظي على دفء الجسم وتجنبي تيارات الهواء البارد، لأن البرد والهواء الجاف قد يزيدان الشعور بانسداد الأنف. وجود رطوبة معتدلة في الغرفة يساعدكِ على تنفس أريح خاصة أثناء النوم.

الابتعاد عن الدخان والروائح النفاذة

بالتأكيد، خلال الإصابة بنزلة البرد يجب التوقف نهائيًا عن التدخين، أو حتى الجلوس في مكان فيه دخان، لأنها مسببات لزيادة حساسية الحلق والأنف، كما أنها تفاقم السعال. نفس الأمر ينطبق على الروائح النفاذة والمنظفات القوية.

الأدوية

يمكن علاج نزلات البرد بأدوية بدون وصفة طبية، وهي متاحة في الصيدليات، ويمكن أن تقلل الصداع والآلام والحمى وتريحكِ، كما تعجل من قدرة جهاز المناعة على مكافحة العدوى.

لكن في حالة تناول الدواء بدون وصفة طبية، التزمي بالجرعة على الملصق، كما يجب عدم جمع أدوية متعددة فيها نفس المادة الفعالة من غير انتباه. كذلك، يشدد الأطباء على اختيار الدواء بحذر لأن بعض التركيبات قد تسبب نعاساً أو تتعارض مع أدوية أخرى، لذا اسألي الصيدلي إذا كنت تعانين من مرض مزمن أو أدوية ثابتة.

هل يمكن اللجوء الى المضادات الحيوية لعلاج نزلة البرد؟

وفقًا للمراجعات الطبية، فإن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ لأنها لا تعمل ضد الفيروسات. وحتى لو أصبح المخاط أصفر اللون أو أخضر، فهذا لا يعني تلقائيًا أنك تحتاجين مضادًا حيويًا. استخدام المضادات دون حاجة قد يسبب آثارًا جانبية ويزيد مشكلة مقاومة المضادات.

نزلة البرد: متى يجب استشارة الطبيب؟

هناك علامات تنذر بضرورة اللجوء للطبيب، مثل:

صعوبة أو تسارع في التنفس.

علامات جفاف واضحة.

حرارة تستمر لأكثر من 4 أيام.

أعراض تتجاوز 10 أيام دون تحسن.

تحسن ثم عودة الأعراض أو تدهورها.

تفاقم مرض مزمن موجود أصلاً.