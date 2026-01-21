أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يواسي آل أبو عوجاء

رئيس المؤتمر يواسي آل أبو عوجاءبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ/صالح عبدالله ابو عوجاء، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، وإخوانه، وافراد الاسرة، وكافة آل أبو عوجاء، بمحافظة عمران، في وفاة والدتهم الفاضلة.

وفي برقية العزاء، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها وذويها والصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"..