أخبار اليمن : 11 شهيداً بينهم 3 صحفيين في غزة

11 شهيداً بينهم 3 صحفيين في غزةاستشهد، اليوم، 11 فلسطينياً في غزة، بينهم ثلاثة صحفيين وطفلان وامرأة، جراء قصف واستهدافات مباشرة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع، وسط استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار.

وشهدت مناطق شرق مخيم المغازي، وبني سهيلا، وخان يونس، ورفح، ودير البلح، والبريج، قصفاً مدفعياً وغارات جوية، بالإضافة إلى إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي والآليات العسكرية الإسرائيلية، ما أدى أيضاً إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وتعرضت مركبة صحفية تابعة للجنة المصرية للإغاثة في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة لقصف مباشر، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من الصحفيين العاملين في الميدان.

كما استهدف الطيران الحربي والمروحي عدة مواقع في الجنوب والوسط، في وقت شهدت فيه أجواء القطاع تحليقاً مكثفاً للطيران المسيّر، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف مدينة رفح ومحيط السكة بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

وبلغ عدد الشهداء في غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أكثر من 460 شهيداً، فيما تجاوز عدد خروقات الاحتلال للهدنة 1300 خرق.

في المقابل، تواصل إسرائيل منع إدخال المساعدات الإنسانية ومعدات الإيواء إلى القطاع، مما فاقم الأزمة الصحية وقطع المياه وسط ظروف إنسانية متدهورة.