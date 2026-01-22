أخبار اليمن : 21 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة

21 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعةأكد مركز معلومات فلسطين (معطى)، أن الضفة الغربية المحتلة شهدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 21 عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً ضد العدو الصهيوني ومستوطنيه.

وأشار "معطى"، في تقرير احصائي أصدره اليوم الخميس، إلى أن عمليات المقاومة والحراكات النوعية والشعبية تنوعت بين؛ عملية إضرار بمركبات المستوطنين، ومظاهرتين، وثلاث عمليات تصدٍ لاعتداءات المستوطنين، و15 مواجهة وإلقاء حجارة.

يأتي ذلك في ظل تصعيد قوات العدو الإسرائيلي ومستوطنيه من اعتداءاتهم الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

