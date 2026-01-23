أخبار اليمن : هيفاء وهبي تقاضي طبيبا مصريا

هيفاء وهبي تقاضي طبيبا مصرياقدمت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد أحد الأطباء المصريين، اتهمته باستخدام صورتها وأدائها الفني لأغراض ترويجية دون الحصول على موافقة قانونية، مطالبة بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه.

تفاصيل الواقعة

أكد محامي هيفاء وهبي أن موكلته توجهت في أبريل 2023 إلى مركز طبي تابع للطبيب محل النزاع من أجل استشارة طبية فقط، دون إبرام أي اتفاق إعلاني أو تجاري يسمح باستغلال صورتها.

وأشار إلى أن المركز قام بتصوير مقطعين مصورين خلال الزيارة، ثم أعيد نشرهما لاحقًا عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الرجوع إلى هيفاء أو الحصول على إذن منها، ما يشكل مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

اللجوء للقضاء

وأوضح المحامي أن الفنانة قدمت أكثر من طلب لحذف المقاطع المصورة عبر مدير أعمالها، إلا أن تلك المحاولات لم تلقَ أي استجابة، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحماية حقوقها الأدبية والفنية. ولا تزال الدعوى قيد النظر حاليًا أمام المحكمة.

من العيادة إلى المحكمة

القضية تكشف الصراع المتزايد بين الفنانين ووسائل الإعلام أو الأفراد الذين يستغلون صورتهم دون إذن، خصوصًا مع الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي.