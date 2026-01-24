أخبار اليمن : الثقافة تنعي الفنان محمد مقبل معيض

الثقافة تنعي الفنان محمد مقبل معيضنعت وزارة الثقافة والسياحة الفنان الكبير محمد مقبل معيض، الذي انتقل إلى جوار به بعد صراع طويل مع المرض.

وأشادت وزارة الثقافة والسياحة في بيان النعي بمناقب الفقيد وإسهاماته الإبداعية والثقافية، ودوره البارز في مجال الدراما اليمنية.

وأكدت أن الساحة الفنية والوطنية فقدت برحيله واحدًا من رموز المشهد الفني الإبداعي اليمني، منوّهةً بما تميزت به تجربة الفنان معيض، وما مثّلته من بصمة وحضور فني هادف وملتزم طيلة مسيرته الحافلة بالعطاء والإبداع.

وعبّرت وزارة الثقافة والسياحة عن خالص العزاء وصادق المواساة لكافة أفراد أسرة الفقيد وذويه وأصدقائه ومحبيه، والوسط الثقافي والفني، سائلةً المولى الكريم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".