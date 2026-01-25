أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71657

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71657
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الأحد ، إلى 71,657 شهيدًا و 171,399 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 شهداء جدد ، و 8 إصابات.
ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 484 ، وإجمالي الإصابات 1,321 ، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 713.
وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
