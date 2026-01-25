صنعاء تبحث آخر المستجدات مع موسكو
بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مع السفير الروسي لدى اليمن، يفغيني كودروف، آخر المستجدات على الساحتين اليمنية والإقليمية.
وخلال اللقاء أكد نائب وزير الخارجية عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والتطلع لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
وأشاد بمواقف روسيا المتوازنة تجاه العدوان والحصار على اليمن بما في ذلك موقفها من القرار الأخير الذي اعتمده مجلس الأمن.
بدوره، أكد السفير الروسي لدى اليمن، دعم بلاده للجهود الرامية إحلال السلام في اليمن والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
(سبأ)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : صنعاء تبحث آخر المستجدات مع موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.