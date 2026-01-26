أخبار اليمن : الأرصاد يتوّقع أجواءً باردة في المرتفعات الجبلية

الأرصاد يتوّقع أجواءً باردة في المرتفعات الجبليةتوّقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواءً باردة في المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون باردًا أثناء الليل والصباح الباكر، خاصة على محافظات "صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شمال اب، غرب الجوف وجنوب مأرب".

وأشار إلى أن الأجواء ستكون بادرة نسبيًا على مرتفعات "حجة، المحويت، ريمة، تعز، لحج، الضالع وأبين"، وهضاب "شبوة، حضرموت والمهرة"، وصحوة إلى غائمة جزئيًا على مناطق متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وفي المناطق الساحلية، سيكون الطقس صحوًا إلى غائم جزئياً، وتنشط الرياح على جنوب الساحل الغربي و مدخل باب المندب، فيما سيكون الطقس بالمناطق الصحراوية صحوًا إلى غائم جزئيًا وبارد نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، تنشط الرياح أحيانا تثير الأتربة والرمال.

ونبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية أو المسافرين إليها خاصة، كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الطقس البارد.

ونصح المزارعين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم، كما نبه الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

