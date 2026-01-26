أخبار اليمن : عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصىاقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المتطرفين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة العدو الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية واستفزازية في باحتة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويشهد المسجد الأقصى اعتداءات واقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين وشرطة العدو، في محاولة لتغيير الواقع القائم فيه، وفرض وقائع تهويدية عليه.