أخبار اليمن : 27 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 48 ساعة

27 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 48 ساعةرصد مركز معلومات فلسطين (معطى)،27 عملا مقاوما نوعيا شعبيا ضد العدو الصهيوني ومستوطنيه شهدته الضفة الغربية المحتلة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضح "معطى"، في تقرير احصائي أصدره اليوم الاثنين أن عمليات المقاومة والحركات النوعية والشعبية تنوعت بين ثمان عمليات تصدي للمستوطنين، وثلاث عمليات إضرار بمركبات المستوطنين، و16 عملية اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

يأتي ذلك في ظل تصعيد قوات العدو الإسرائيلي ومستوطنيه من اعتداءاتهم الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.