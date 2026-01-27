أخبار اليمن : خلاف مالي يشعل أزمة في ريال مدريد

خلاف مالي يشعل أزمة في ريال مدريدكشفت تقارير صحافية، يوم الإثنين، عن تصاعد التوتر بين النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور وإدارة ريال مدريد، في توقيت حساس يتزامن مع مفاوضات تجديد عقده مع النادي.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، أبلغ فينيسيوس مسؤولي النادي بنيّته الرحيل بحلول شهر نيسان المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن العقد الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى اهتمام قوي من رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، بضم اللاعب، وسط أنباء عن مطالبته براتب سنوي يقارب 30 مليون يورو.

وأضافت التقارير ،أن “فينيسيوس كان واضحًا في موقفه مع إدارة فلورنتينو بيريز”، مؤكدًا أنه “لن يوقّع على أي عقد لا يضمن له مساواة كاملة في الراتب مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يتقاضى قرابة 30 مليون يورو سنويًا، معتبرًا أن قيمته الفنية ودوره المحوري مع الفريق يبرران تصدره قائمة الرواتب”.