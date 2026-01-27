خلاف مالي يشعل أزمة في ريال مدريد
كشفت تقارير صحافية، يوم الإثنين، عن تصاعد التوتر بين النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور وإدارة ريال مدريد، في توقيت حساس يتزامن مع مفاوضات تجديد عقده مع النادي.
وبحسب صحيفة آس الإسبانية، أبلغ فينيسيوس مسؤولي النادي بنيّته الرحيل بحلول شهر نيسان المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن العقد الجديد.
وأشارت الصحيفة إلى اهتمام قوي من رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، بضم اللاعب، وسط أنباء عن مطالبته براتب سنوي يقارب 30 مليون يورو.
وأضافت التقارير ،أن “فينيسيوس كان واضحًا في موقفه مع إدارة فلورنتينو بيريز”، مؤكدًا أنه “لن يوقّع على أي عقد لا يضمن له مساواة كاملة في الراتب مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يتقاضى قرابة 30 مليون يورو سنويًا، معتبرًا أن قيمته الفنية ودوره المحوري مع الفريق يبرران تصدره قائمة الرواتب”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : خلاف مالي يشعل أزمة في ريال مدريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.