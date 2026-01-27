أجواء باردة في 8 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة ومغبرة نسبياً في المرتفعات الجبلية والهضاب والصحارى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمال إب وغرب الجوف وجنوب مأرب.
في حين قد تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، الضالع، لحج، أبين وهضاب وصحارى شبوة وحضرموت والمهرة.
ومن المحتمل أن تكون الأجواء مغبرة نسبياً في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية مع تواجد خفيف للغبار في أجزاء من المرتفعات الجبلية ومن المتوقع أن يتلاشى خلال الـــ 24 ساعة القادمة.
ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية والسواحل الجنوبية والشرقية من الغبار خاصة كبار السن والأطفال والمرضى.
كما نبه قاطني المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية أو المسافرين إليها من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أجواء باردة في 8 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.