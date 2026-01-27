أخبار اليمن : 10 أطعمة عليك تجنبها قبل النوم

10 أطعمة عليك تجنبها قبل النوميمكن لتناول بعض الأطعمة قبل النوم أن يُؤثر سلباً على النوم، ويُسبب عسر الهضم أو زيادة الوزن، فاختياراتك الغذائية في الساعات الأخيرة من اليوم تلعب دوراً مهماً في جودة نومك وصحة جسمك.

وسلّط تقرير نشره موقع «فيري ويل هيلث» العلمي الضوء على أبرز الأطعمة التي يُنصح بتجنبها قبل النوم، وهي:

البيتزا

على الرغم من أن البيتزا من الوجبات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها ليلاً، خصوصاً أثناء مشاهدة التلفزيون، فإنها قد تُؤثر سلباً على نومك.

فصلصة الطماطم حمضية، وقد تُهيّج معدتك، ما يُؤدي إلى حرقة المعدة، وارتجاع المريء، وعسر الهضم. كما أن البيتزا غنية بالدهون التي تستغرق وقتاً أطول للهضم، ما يزيد من خطر هذه المشكلات إذا استلقيت بعد تناولها مباشرةً.

الآيس كريم

تناول كميات كبيرة من الآيس كريم قبل النوم قد يُؤثر سلباً على نومك، ويُؤدي إلى زيادة الوزن.

وغالباً ما يحتوي الآيس كريم على سكريات مُضافة، وسعرات حرارية، ودهون غير صحية، وقد يؤدي الإفراط في تناوله ليلاً إلى ارتفاع وانخفاض سريع في مستوى السكر في الدم، ما يُؤثر على نومك.

ووجدت إحدى الدراسات أن الوجبات الخفيفة السكرية والدهنية، مثل الآيس كريم، قد تُؤثر على دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية لدى الأطفال.

رقائق البطاطس

رقائق البطاطس غنية بالكربوهيدرات المُكررة التي قد ترفع مستوى السكر في الدم، وتُصعّب النوم، كما أنها تحتوي على مستويات عالية من السعرات الحرارية والدهون والصوديوم.

وتربط الأبحاث بين زيادة تناول الصوديوم وضعف جودة النوم وقصر مدته. وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى اضطراب النوم، بما في ذلك الاستيقاظ المتكرر ليلاً للتبول.

الفلفل الحار

من المعروف أن الأطعمة الحارة، مثل الفلفل، تُسبب حرقة المعدة وعسر الهضم. وقد يُؤدي تناولها قبل النوم إلى صعوبة النوم،

كما أنها تحتوي على مستويات عالية من الكابسيسين، وهو المركب الذي يُعطيها نكهتها الحارة. وتشير الأبحاث إلى أن الكابسيسين قد يرفع درجة حرارة الجسم، ما قد يُؤثر سلباً على النوم.

البرتقال

يُعد البرتقال والحمضيات الأخرى، كالغريب فروت والليمون، غنية بالعناصر الغذائية. ومع ذلك، قد لا تكون الخيار الأمثل قبل النوم، خصوصاً إذا كنت مُعرضاً لحرقة المعدة. فحموضة هذه الفاكهة تجعلها أكثر عرضة للتسبب في حرقة المعدة من أنواع الفاكهة الأخرى، خصوصاً إذا استلقيت بعد تناولها مباشرة.

البقوليات

قد لا تكون البقوليات خياراً مثالياً قبل النوم؛ لأن أليافها صعبة الهضم، ما يؤدي إلى الغازات والانتفاخ، خصوصاً إذا لم تكن معتاداً على تناول كميات كبيرة من الألياف.

الشوكولاته الداكنة

قد تكون الشوكولاته الداكنة أكثر فائدة من الشوكولاته بالحليب، لكنها تحتوي على نسبة أعلى من الكافيين، الذي قد يؤثر على النوم.

ويحفز الكافيين إنتاج الحمض في المعدة، ما يؤدي إلى اضطرابات هضمية أو حرقة في المعدة.

وتحتوي الشوكولاته الداكنة أيضاً على الثيوبرومين الذي يُحفز الجهاز العصبي المركزي، ما يجعل النوم أكثر صعوبة.

الفواكه المجففة

من غير المرجح أن يؤثر تناول كمية صغيرة من الفواكه المجففة ليلاً على النوم، لكن الإفراط في تناولها قد يُسبب الأرق.

وبالإضافة إلى الألياف، تحتوي الفواكه المجففة على سعرات حرارية أعلى ونسبة سكر طبيعي أكبر من الفواكه الطازجة، ما يُصعّب النوم والاستمرار فيه.

البرغر

تحتوي أطعمة مثل البرغر بالجبن على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ما قد يُسبب الاستيقاظ المتكرر ليلاً، ويُقلل من مدة النوم العميق.

علاوة على ذلك، تُشير الأبحاث إلى أن تناول وجبة كبيرة وثقيلة بانتظام، مثل البرغر والبطاطا المقلية قبل النوم، قد يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

حبوب الإفطار المُحلاة

تُعد حبوب الإفطار وجبة خفيفة سريعة ومُشبعة في وقت متأخر من الليل، ولكن الحبوب المُحلاة غنية بالكربوهيدرات المُكررة، ما قد يُؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة السكر في الدم واضطراب النوم. وإضافة إلى ذلك، غالباً ما تكون هذه الحبوب غنية بالسعرات الحرارية وفقيرة بالعناصر الغذائية، ما يجعلها أقل إشباعاً، وقد تُسهم في زيادة الوزن عند تناولها بانتظام.