أخبار اليمن : تقرير: 440 انتهاك صهيوني في القدس منذ بداية 2026

تقرير: 440 انتهاك صهيوني في القدس منذ بداية 2026
أعلن مركز معلومات فلسطين (مُعطى)، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 440 انتهاكًا صهيونياً في مدينة القدس المحتلة منذ بداية العام 2026.
وأوضح المركز، في تقرير إحصائي أن الانتهاكات تنوعت بين إبعاد واعتقالات واقتحامات واعتداءات استيطانية، إلى جانب عمليات هدم وتضييق وإغلاق.
وذكر أن الانتهاكات التي تم توثيقها منذ بداية العام شملت، 14 حالة إبعاد و25 تدنيس للمقدسات و145 إغلاق وتضييق في الحواجز و44 احتجاز و29 حالة استيطان واعتداء من قبل مستوطنين و24 إصابة.
كما شملت 14 إطلاق نار و42 اعتقال و78 اقتحام و23 هدم وتدمير ممتلكات و36 مداهمة منازل، وذلك في سياق تصاعد السياسات والإجراءات القمعية الصهيونية بحق السكان الفلسطينيين في القدس.
تأتي هذه الانتهاكات في سياق تصاعد الإجراءات والتضييقات التي تشهدها مدينة القدس، من قبل سلطات العدو الإسرائيلي.
