أخبار اليمن : حشد علمي واسع في مؤتمر إيدك لطب الأسنان

حشد علمي واسع في مؤتمر إيدك لطب الأسنانشهد مؤتمر ومعرض طب الأسنان الدولي - اليمن (إيدك) الذي بدأ فعالياته اليوم بصنعاء، حضورا كبيرا من قبل كبار الاساتذة والخبراء في طب الاسنان وكذا الأخصائيين وطلاب الماجستير والدكتوراه والمهتمين الذين وفدوا مختلف محافظات الجمهورية، كما شهد افتتاح المعرض المصاحب بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات والتجار.

ويهدف المؤتمر الذي يناقش على مدى ثلاثة أيام العديد من أوراق العمل والبحوث العلمية، حول آخر ما توصل إليه العلم في طب الأسنان، وتعزيز تطوير قدرات المشاركين وطب الأسنان بشكل عام.

وأوضح رئيس المؤتمر استشاري طب وجراحة الاسنان البروفيسور القاسم عباس، أن إقامة المؤتمر والمعرض بهذا الزخم والحضور الكبيرين في ظل الحصار المفروض على بلدنا يعني الكثير من دلالات التغلب على التحديات، وثمرة جهد كبير بذل من اللجان التحضيرية والمنظمة والقائمة الشركات المشاركة، والتي عملت لأشهر حتى ظهر بهذا المستوى العالي من التنظيم وعلى مستوى الأوراق والفعاليات العلمية والمعرض المشارك.

وقال إن المؤتمر يقدم فعاليات علمية تناقش أحدث ما توصل إليه علم طب وجراحة الأسنان، يشرف عليها العديد من كبار الاساتذة والمتميزين في هذا المجال، للمختصين والمشاركين ومن طلبة الماجستير والدكتوراه، من خلال أوراق علمية مهمة تناقش وتستعرض كل جديد في طب الأسنان، والتطرق الى الاشكاليات في المجتمع اليمني نتيجة ممارسات خاطئة تؤثر على سلامة وصحة الفم والاسنان، وكيفية معالجتها والتوعية في هذا الجانب، من قبل اطباء الاسنان الذين حضروا من مختلف محافظات الجمهورية لمعرفة آخر المعلومات في هذا المجال، وكل ما يسهم في تطوير القدرات الطبية ونشر التوعية.

وأشار الى أن طب الأسنان علم يتجدد على مدار الساعة، ولا بد أن يكون اطباء الاسنان مواكبين كل جديد، مؤكدا أن الحضور الكبير الذي يشهده المؤتمر سيحدث نقلة نوعية في تعزيز قدرات المشاركين ونقل المعلومات الجديدة التي حصلوا عليها من المؤتمر الى كل مركز صحي ومركز طب اسنان.

ومن جانب المشاركين قال الدكتور وهيب أحمد السادة اخصائي التراكيب السنية وزراعة الاسنان، أن المؤنمر تظاهرة علمية مهمة منذ انطلاقته القوية في نسخته الاولى وهو في تطوير كبير حتى وصل الى نسخته الثالثة، منوها الى أن الحضور الكبير الذي يشهده المؤتمر سواء في الجانب العلمي أو المعرض المشارك هو النقطة الأساسية لإنجاحه، كون التنظيم في أبهى صورة والمادة العلمية مجهزة بأفضل الوسائل وتقدم أحدث ما توصل إليه علم طب الاسنان.

وأكد أن طب الأسنان في اليمن متطور جدا، ويتفوق على دول الجوار ودول في المنطقة، وأن مؤتمر يدك من الركائز الأساسية التي تسهم في هذا التطور كونه يشهد تفاعل وحضور كبيرين ويقدم أحدث العلوم، متمنياً أن يلقى المشاركين الفائدة التي شاركوا من أجلها.

بدوره أكد الدكتور حمود الجُبَر ماجستير جراحة الوجه والفكين، أن المؤتمر إضافة علمية نوعية وفرصة للتزود بكل جديد في مختلف تخصصات وأقسام طب الاسنان، كما أن المعرض المصاحب للمؤتمر يتيح الفرصة للاطباء للتعرف على كل جديد من أجهزة ومستلزمات في هذا المجال، ويساعد الشركات على معرفة كل جديد يمكن توفيره.

وأشار الجُبَر الى أن المؤتمر يسهم في تعزيز قدرات المشاركين من خلال معرفة كل جديد وتبادل الخبرات وأحدث التطورات العلمية والمعرفية، وتعزيز العلاقة بين الاطباء والشركات والاطباء، مؤكدا أن طب الأسنان في اليمن يواكب أحدث التطورات العلمية والتقنية بنسبة 100%.

