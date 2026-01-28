أخبار اليمن : الامين العام المساعد للمؤتمر يزور الفقيه ويطمئن على صحته

الامين العام المساعد للمؤتمر يزور الفقيه ويطمئن على صحته
قام الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف بزيارة الاخ خالد الفقيه رئيس دائرة العلاقات العامة والسكرتارية عضو الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الى المستشفى للاطمئنان على صحته بعد اجرائه عملية جراحية كللت بالنجاح.
واطمأن الامين العام المساعد خلال الزيارة على صحة الفقيه ناقلا اليه تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس وقيادات المؤتمر وتمنياتهم له بسرعة الشفاء .
من جانبه عبر الفقيه عن شكره لرئيس وقيادات المؤتمر على اهتمامه ومتابعتهم لصحته مؤكدا انها في تحسن مستمر والحمد لله.
رافق الامين العام المساعد خلال الزيارة سكرتير رئيس المؤتمر فاهم الفضلي .
