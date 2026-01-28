توقعات باستمرار الأجواء الباردة والمغبرة نسبياً
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، استمرار الأجواء الباردة والمغبرة نسبياً في المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة ومغبرة نسبياً في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وهضاب وصحارى محافظات شبوة وحضرموت والمهرة.
في حين قد تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، الضالع، لحج، أبين.
ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية من الغبار خاصة كبار السن والأطفال والمرضى.
كما نبه المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية أو المسافرين إليها من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : توقعات باستمرار الأجواء الباردة والمغبرة نسبياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.