أخبار اليمن : فلكي يمني يُحدد متى أول أيام رمضان

فلكي يمني يُحدد متى أول أيام رمضان
أعلن فلكي يمني عن موعد بداية شهر رمضان المبارك القادم.
وقال الفلكي جميل الحاج إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون فلكيًا غرة شهر رمضان المبارك، وذلك وفقًا لمعطيات رصد الهلال وحسابات الاقتران الفلكي.
وأضاف: إن يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الذي يسبق بداية الشهر الفضيل، سيشهد ظاهرة كسوف حلقي للشمس، من المتوقع أن يكون مرئيًا في مناطق القطب الجنوبي وجنوب المحيط الهندي، ويمتد نطاق مشاهدته إلى جنوب شرق القارة الأفريقية.
وأشار إلى أن شهر فبراير وما يليه سيحملان ظاهرة فلكية أخرى، تتمثل في خسوف جزئي للقمر سيقع بتاريخ 3 مارس 2026، ومن المنتظر أن يُشاهد في مناطق من المحيط الهادئ.
