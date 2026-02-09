أخبار اليمن : مقرر أممي: "إسرائيل" تزوّر التاريخ وبئر السبع مدينة عربية

مقرر أممي: "إسرائيل" تزوّر التاريخ وبئر السبع مدينة عربية
اتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن سول، "الرئيس الإسرائيلي" بتزوير التاريخ، مؤكدًا أن مدينة بئر السبع بلدة عربية كانت عام 1917 تابعة للإمبراطورية العثمانية.
وأوضح بن سول، في تدوينة على منصة “إكس” أن بئر السبع خُصصت لاحقًا، بموجب خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين الانتدابية، لتكون ضمن الدولة الفلسطينية، إلا أن العدو الإسرائيلي استولى عليها، وقام بتهجير الفلسطينيين منها قسرًا.
يذكر ان هذه الوقائع التاريخية الموثقة تُكذب الرواية "الإسرائيلية"، وتؤكد استمرار سياسات السلب والتهجير بحق الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
