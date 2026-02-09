أخبار اليمن : "مخططات للعدو الإسرائيلي".. تـحـذّيـر عــاجــل مـن صـنـعــاء

"مخططات للعدو الإسرائيلي".. تـحـذّيـر عــاجــل مـن صـنـعــاء
حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين من مخططات كيان العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية وآخرها القرارات التي اتخذها ما يسمى بالمجلس المصغر بهدف تسريع الاستيطان فيها.
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان، تلك القرارات، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكدت أن مثل هذه القرارات تهدف في نهاية المطاف للسيطرة على الضفة الغربية، ما يكشف مجدداً النوايا العدوانية التوسعية لكيان العدو الاسرائيلي ويهددّ بنسف الجهود المبذولة لإنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض على غزة وتصفية القضية الفلسطينية.
ودعت الشعب الفلسطيني إلى توحيد الصف والتمسك بخيار المقاومة لإفشال مخططات العدو واستعادة حقوقه المشروعة.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعباً الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
