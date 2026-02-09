أخبار اليمن : إتلاف 80 طناً من الأدوية في صنعاء

إتلاف 80 طناً من الأدوية في صنعاءأتلفت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم، 80 طناً من الأدوية المهربة والمزورة وغير المطابقة للمواصفات والمعايير.

وتأتي عملية الإتلاف في إطار جهود الهيئة في مكافحة تهريب الأدوية، وتعزيز الرقابة الميدانية لضبط الأدوية المنتهية في السوق الدوائية وغير المطابقة للمواصفات والمزورة.

وخلال عملية الإتلاف أوضح رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور أمين قباص، أنه تم اتلاف 80 طنا من الأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والمزورة والمهربة.

وأشار إلى أنه تم ضبط هذه الأدوية من قبل لجان الهيئة الميدانية للرقابة على المنشآت الصيدلانية وسوق الدواء وكذا في النقاط الأمنية.. مثمنا جهود اللجان الميدانية التابعة للهيئة وكذا الأجهزة الأمنية في ضبط هذه الأدوية في مختلف المنافذ والنقاط الأمنية.

وأكد رئيس الهيئة الاستمرار في الرقابة على سوق الدواء عبر اللجان الميدانية سواء في المنشآت الصيدلانية أو في النقاط الأمنية.. داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي أدوية منتهية أو مهربة أو مزورة حفاظ على سلامة المواطنين.

فيما أشار مديرا الصيدلة والتموين الطبي بوزارة الصحة الدكتور عبدالمنعم الشامي، والشؤون القانونية بالهيئة العليا للأدوية زيد حميد الدين، إلى حرص قيادتي الوزارة والهيئة على توفير دواء مأمون، وإيقاف عمليات التهريب، ومنع دخول أي دواء غير آمن للسوق.

وأكدا أن لجان الرقابة تصادر أي أدوية مهربة أو مجهولة المصدر، وتتخذ الإجراءات بحق المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

بدوره أشار مدير المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي الدكتور يوسف الحاضري، إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الأدوية المهربة والمغشوشة التي تؤثر على سلامة وصحة المجتمع.. مؤكداً أهمية تفاعل المجتمع بكل فئاته مع إجراءات مكافحة التهريب من خلال الإبلاغ عن أي حالات تهريب أو وجود أدوية مزورة ومنتهية.