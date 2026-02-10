أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي أبو يابس

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي أبو يابسبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي يحيى عبدالله أبو يابس، الذي وافاه الأجل بعد عمر حافل بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى الشيخ صادق علي يحيى أبو يابس عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وإخوانه، وإلى الشيخ يحيى علي علي أبو يابس، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المشرفة، ودوره الاجتماعي في الإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم وقضاياهم.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأبناء الفقيد وأسرته وآل أبو يابس كافة في مديرية عنس محافظة ذمار بهذا المصاب.. سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته وكل ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..