أخبار اليمن : المتوكل يبحث تعزيز التعاون مع أطباء بلا حدود

المتوكل يبحث تعزيز التعاون مع أطباء بلا حدود
بحث وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين السفير إسماعيل المتوكل، اليوم، مع مديرة البرامج في الشرق الأوسط بمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية فرنشيسكا كوينتو، سبل تعزيز التعاون المشترك، واستمرار البرامج والمشاريع الإنسانية والطبية في اليمن.
وخلال اللقاء، أكد السفير المتوكل حرص وزارة الخارجية على دعم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، لضمان وصول الخدمات الصحية إلى الفئات المحتاجة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وشددّ على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يحفظ سيادة الدولة، وفي الوقت نفسه يضمن استمرارية العمل الإنساني دون عوائق.
فيما أكدت مديرة البرامج في منظمة أطباء بلا حدود، عدم وجود أي تخفيض في حجم المساعدات والتدخلات المقدمة.
وأشارت إلى استمرار عمل الفرق الطبية في مديريتي الضحي بمحافظة الحديدة، والقاعدة بمحافظة إب إضافة إلى فرق الطوارئ عبر العيادات المتنقلة للاستجابة السريعة للحالات الإنسانية.
وأوضحت كوينتو أن إجراءات التفتيش التي خضعت لها المنظمة كانت قانونية، وتمت بطريقة محترمة ووفق الأطر المعتمدة، ولم تؤثر على سير العمل أو تقديم الخدمات للمستفيدين.
