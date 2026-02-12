أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 72049

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 72049ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 72049 شهيدا، و171691 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شهداء انتشلت جثامينهم، و5 إصابات، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 591، وإجمالي الإصابات إلى 1583، بينما جرى انتشال 724 جثمانا.