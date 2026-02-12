الاحتلال يعتقل 43 فلسطينياً من الضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات طالت 43 فلسطينيا، بينهم أكثر من امرأة وطفل من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 17 شخصا من محافظة نابلس، و11 فلسطينيا من قرية جيوس شرق قلقيلية، بالإضافة لستة أشخاص بينهم فتاة من الخليل.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من مدينة طولكرم، وثلاثة آخرين من مخيم عقبة جبر ومدينة أريحا، وامرأة من محافظة رام الله والبيرة، كما اعتقلت طفلين خلال اقتحام بلدة طمون ومخيم الفارعة ووادي الفارعة جنوب طوباس.
وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الاحتلال يعتقل 43 فلسطينياً من الضفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.