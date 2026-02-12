أخبار اليمن : صنعاء: بن حبتور يفتتح شركة للسيارات الكهربائية

صنعاء: بن حبتور يفتتح شركة للسيارات الكهربائيةافتتح عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم شركة يمن إلكتريك موتورز - فورثنج، للسيارات الكهربائية.

وفي الافتتاح، الذي حضره محافظ حضرموت لقمان باراس، بارك عضو المجلس السياسي افتتاح الشركة التي تمثل إضافة مهمة لنشاط القطاع الخاص اليمني ومشاريعه الاستثمارية وأنشطته التجارية التي تحظى برعاية المجلس السياسي الأعلى والحكومة.

وأشار إلى ما تمثله هذه السيارات من أهمية في خدمة البيئة والحد من الانبعاثات الحرارية الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري، مبينًا أن العالم يتسابق اليوم في مجال الطاقة بالاعتماد على الموارد المتجددة والتقليل من الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأوضح أن هذا التسابق جاء بعد أن ظهرت الآثار السلبية للمشتقات النفطية على صحة الإنسان وإنهاك البيئة على المستوى العالمي، مؤكدًا أهمية أن يواكب التوسع في توفير السيارات والمحطات الكهربائية اللازمة لتزودها بالكهرباء على مستوى كافة المحافظات.

وعبر الدكتور بن حبتور عن الأمل في أن يشهد قطاع السيارات الكهربائية خلال الأعوام المقبلة المزيد من التوسع ولما فيه التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، معتبرًا هذا النوع من النشاط مهمًا وحيويًا.

تخلل الافتتاح بحضور عدد من رجال المال والأعمال، كلمة عن الشركة وعرض مادة فيلمية عن نوعية ومواصفات السيارات التابعة لها.

