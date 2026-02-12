أخبار اليمن : غروندبرغ يحذّر من هشاشة الوضع في جنوب اليمن

غروندبرغ يحذّر من هشاشة الوضع في جنوب اليمنحذّر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، من خطورة استمرار التوترات الأمنية والتظاهرات التي شهدت أعمال عنف وسقوط ضحايا في المناطق الخاضعة لسيطرة العدوان السعودي، مؤكداً أن هذه الأحداث تكشف هشاشة والوضع وتستدعي معالجة عاجلة.

وعبّر غروندبرغ في إحاطته الدورية لمجلس الأمن اليوم، عن قلق بالغ إزاء الهجمات الأخيرة التي طالت مؤسسات إعلامية وصحفيين، بما في ذلك في مدينة عدن.

وشدّد المبعوث الأممي على أن حماية حرية التعبير تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المساءلة وحل الخلافات عبر المسار السياسي بدلاً من اللجوء إلى القوة.

وتأتي تصريحات هانس غروندبرغ في وقت تتزايد فيه الصراعات العسكرية والأمنية في مناطق سيطرة العدوان، في ظل احتدام الصراع بين الرياض وأبوظبي عبر فصائلهما في جنوب اليمن.