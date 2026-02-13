أخبار اليمن : الشوافي يحذّر: أسبوع شتوي قاسٍ في اليمن

الشوافي يحذّر: أسبوع شتوي قاسٍ في اليمنحذّر الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، من كتل هوائية باردة وجافة تضرب اليمن خلال الساعات المقبلة وتستمر حتى الجمعة.

وتوقع الفلكي الشوافي انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الصغرى مع تأثر الأجواء خلال الأسبوع القادم (حتى الجمعة 20 فبراير 2026) بكتلتين هوائية الأولى جافة وباردة نسبيا.

وأوضح الشوافي أنه من المتوقع أن تضرب اليمن كتلة هوائية ثانية باردة وجافة يوم الثلاثاء المقبل.

ودعا الفلكي اليمني المزارعين في المرتفعات والأحواض الجبلية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، حيث أن الصقيع يوم الاثنين غير مستبعد إذا سكنت الرياح وكانت السماء صافية، منبهاً إياهم من حدوث الصقيع مع فجر الثلاثاء.