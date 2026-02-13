الشوافي يحذّر: أسبوع شتوي قاسٍ في اليمن
حذّر الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، من كتل هوائية باردة وجافة تضرب اليمن خلال الساعات المقبلة وتستمر حتى الجمعة.
وتوقع الفلكي الشوافي انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الصغرى مع تأثر الأجواء خلال الأسبوع القادم (حتى الجمعة 20 فبراير 2026) بكتلتين هوائية الأولى جافة وباردة نسبيا.
وأوضح الشوافي أنه من المتوقع أن تضرب اليمن كتلة هوائية ثانية باردة وجافة يوم الثلاثاء المقبل.
ودعا الفلكي اليمني المزارعين في المرتفعات والأحواض الجبلية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، حيث أن الصقيع يوم الاثنين غير مستبعد إذا سكنت الرياح وكانت السماء صافية، منبهاً إياهم من حدوث الصقيع مع فجر الثلاثاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الشوافي يحذّر: أسبوع شتوي قاسٍ في اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.