هايدن كريستنسن يعود لشخصية "أناكين سكاي ووكر" في مسلسل Ahsoka

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أحمد جودة - القاهرة - تفاجأ مشاهدي حلقات مسلسل Star wars: Ahsoka ضمن عالم حرب النجوم بظهور استثنائي للنجم هايدن كرستينسن، في شخصيته الشهيرة "أناكين سكاي ووكر" ضمن أحداث الحلقة الخامسة.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من ظهور هايدن في شخصية اناكين ضمن احداث الحلقة التي تم بثها مؤخرا عبر منصة ديزني بلص، في المسلسل الذي يقدم قصة لأحد شخصيات عالم حرب النجوم.

هايدن كريستنسن

جديد Star Wars

و بعد الثلاثية الناجحة التي ظهرت في بطولتها من عام 2015 حتى عام 2017، تستعد الممثلة الشابة ديزي رايدلي للعودة للظهور في بطولة سلسلة جديدة من افلام حرب النجوم.

وخلال مؤتمر جماهيري حاشد تم الاعلان خلاله عن مجموعة من احدث الاعمال المرتقبة التي ستطرح ضمن عالم حرب النجوم، اعلن عن ثلاثية جديدة ستكون من بطولة رايدلي تطرح في ترتيب زمني مختلف.

The Last Jedi

وفيلم The Last Jedi، كان أحدث مشروع سينمائي تظهر به ديزي رايدلي في دور البطولة، وطرح عام 2017، من بطولة مارك هامل في دور لوك سكاي ووكر، وجون بويجا وآدم درايفر وكاري فيشر وكيلي ماري تران.