العالم اليوم - 28 مليار دولار صافي الدخل المعدل لأرامكو السعودية في 3 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 28 مليار دولار صافي الدخل المعدل لأرامكو السعودية في 3 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 10:20 صباحاً - أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، الثلاثاء، تحقيق صافي دخل معدل بلغ 104.9 مليار ريال (ما يعادل 28 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2025. وجاءت هذه الأرقام متجاوزة لمتوسط توقعات المحللين، كما سجلت نمواً طفيفاً بنسبة واحد بالمئة على أساس سنوي، بالمقارنة مع 104 مليارات ريال كانت قد حققتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت أرامكو في بيان، إن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل قد بلغت 135.4 مليار ريال (ما يعادل 36.1 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 132.1 مليار ريال كان قد سجلتها في الربع المماثل من العام الماضي.

كما أعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية للربع الثالث من عام 2025 بقيمة 79.3مليار ريال (21.1 مليار دولار)، وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال (0.2 مليار دولار)، تُدفع في الربع الرابع ليصل إجمالي التوزيعات إلى 80.1 مليار ريال (حوالي 21.3 مليار دولار).

وفيما يلي أبرز نتائج أعمال الشركة:

التدفقات النقدية الحرة: 88.4 مليار ريال (23.6 مليار دولار) مقارنة مع 82.5 مليار ريال كانت قد سجلتها بالربع الثالث من عام 2024

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: 135.4 مليار ريال (36.1 مليار دولار)

نسبة المديونية: 6.3 بالمئة كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنة مع 6.5 بالمئة كما في 30 يونيو 2025

الإعلان عن الاستثمار المخطط له في شركة هيوماين يُبرز الإستراتيجية الرقمية ويفتح المجال أمام إمكانات جديدة لتحقيق القيمة

تعديل مستهدف نمو الطاقة الإنتاجية لغاز البيع بزيادتها من أكثر من 60% إلى نحو 80% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات الإنتاج في عام 2021، مما يؤدي إلى إجمالي متوقع للغاز والسوائل المصاحبة، يبلغ نحو ستة ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميًا

إتمام صفقة مشاريع المعالجة والنقل في الجافورة البالغة 41.8 مليار ريال سعودي (11.1 مليار دولار أمريكي) يُبرهن القيمة الاستثمارية الجاذبة لتوسع أرامكو السعودية في مجال الغاز غير التقليدي

يعكس الاستثمار الأولي وتأسيس شركة فوجيان سينوبك أرامكو للتكرير والبتروكيميائيات المحدودة التقدم في أعمال التوسع الإستراتيجي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق

الإقبال على إصدار صكوك دولية بقيمة 11.25 مليار ريال سعودي (3.0 مليار دولار أمريكي) يُبرز ثقة المستثمرين في المرونة المالية والمركز المالي القوي لأرامكو السعودية

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر:

"أثبت أداء أرامكو السعودية في الربع الثالث، ولله الحمد، مجددًا قدرتها على التكيّف مع حقائق السوق الجديدة، حيث عملنا على زيادة الإنتاج بتكلفة إضافية طفيفة، وقمنا بتوريد النفط والغاز والمنتجات المرتبطة بهما بشكل موثوق والتي يعتمد عليها عملاؤنا، وهو ما أسهم في الأداء المالي القوي ونمو الأرباح الفصلية.

وتابع قائلا: "كما نواصل أيضًا تعزيز قدراتنا في قطاع التنقيب والإنتاج، مع اكتمال عددٍ من مشاريع النفط والغاز الكبرى، مؤخرًا، أو من المقرر أن تدخل حيز التشغيل قريبًا. ونُعلن اليوم عن ارتفاع التوقعات لغاز البيع، حيث نستهدف الآن نموًا في الطاقة الإنتاجية لغاز البيع بنحو 80 بالمئة بين عامي 2021 و2030، مستفيدين من الإمكانات المتقدمة لدينا. ويأتي جزء من ذلك من توسعة مشروع الغاز غير التقليدي في الجافورة، والذي استقطب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين.

وأضاف: "تظل إستراتيجيتنا تركز على النمو المعزز للقيمة مع تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتحقيق تكامل وثيق بين أعمالنا، والاستفادة من التطورات التقنية لاستكشاف فرص تجارية جديدة. ويدعم هذا النهج استخدامنا لحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ونتوقع أن تمضي خطتنا للاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة في شركة هيوماين في تعزيز الابتكار والتقدم في قطاع الذكاء الاصطناعي الحيوي وسريع التطور".