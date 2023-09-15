نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشتهرت بأم فرحات... مالا تعرفه عن منحة زيتون في ذكرى ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يمر علينا ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة منحة زيتون، الذي عانت الكثير من أجل الوصول إلى حلمها، فهي فنانة شاملة وتنوعت أدوارها ما بين الكوميدي والتراجيدي، ومن رغم أنها لم تحصل على البطولة ألا أنها نجحت أن تخطف قلوب الجماهير فأي عمل تقوم به.

ويبرز الفجر الفني في سطور أبرز أعمال منحة زيتون

من هي منحة زيتون؟

منحة زيتون ولدت في القاهرة يوم 15 سبتمبر 1960، ودرست في جامعة عين شمس كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية.





بداية منحة زيتون الفنية



في البداية لم تتلقى منحة أي مساعدة فنية، وحاولت بكل صبر وحماس حتي شاركت في مسرحية "بشويش" مع المخرج جلال الشرقاوي، وبطولة عدد من الفنانين أبرزهم: الفنان أشرف عبدالباقي، وهالة صدقي، وأحمد راتب.



أهم أعمال منحة زيتون

وتوالت أعمال منحة زيتون وشاركت مع النجم محمد هنيدي في فيلمين منهم فيلم "همام في أمستردام"، الذي جعلها تشتهر بدور "أم فرحات"، و"جاءنا البيان التالي، وقد شاركت أيضًا في مسرحية "أبو الشعر العامي"، و"سكوت هنصور"، و"الشوق".

أبرز مسلسلات منحة زيتون

تفوقت منحة زيتون على نفسها من أجل حجز مقعد لها في الوسط الفني في إبراز أدوارها من رغم من عدم حصولها على البطولة، وكانت من أبرز الأعمال: عفاريت السيالة"، "فارس بلا جواد"، وغيرها من الأعمال.

