نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميلة عزيز تشكو إحدى الفنانات: تخلت عني في مرضي وكنت بين الحياة والموت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة جميلة عزيز، تفاصيل إصابتها بالسرطان، خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لم يتخلى عنها وساعدها.

وقالت جميلة عزيز خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري ببرنامج “قعدة ستات” المذاع على شاشة “القاهرة اليوم”،: كنت مخطوبة يعني ومرتبطة رسمي، وخطيبي لما عرف ان عندي الوعكة الصحية دي مستمرش معايا وقال استمر معاها ليه،معاتبتوش ابدا مرخصش نفسي، وكان عارف كل حاجة وطبيعة مرضي وكله، وانقطعت اخباره عني وانا مسألتش عنه وفهمت.

كما قالت الفنانة جميلة عزيز إن صديقتها المقربة في الوسط الفني أيضًا تخلت عنها،: كان بيحصل مشاكل بينا ولكن نتغاضى عنها ونسأل ده مرض، وبيحصل بين الصحبات، والمفروض كانت تسأل عليا وانا بين الحياة والموت.

جميلة عزيز

جميلة عزيز والإعلامية مروة صبري

وتوجهت جميلة عزيز بالشكر للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قائلة: وقف جمبي اشرف زكي وهو اللي وقف جمبي وبدعيله في كل صلاة ربنا يباركله، وكان بيرد عليا في أي وقت وبيباشر معايا حالتي.

لمحه فنية عن جميلة عزيز

ولدت جميلة عزيز 1 فبراير 1971، ممثلة مصرية. كانت بدايتها من خلال المشاركة بالمسلسلات التلفزيونية منذ عام 1995. فهي تحمل من مدرسة ليسية الحرية اللغة الفرنسية وليسانس آداب قسم فرنسي جامعة عين شمس، وحاصلة على ماجيستير في الأدب الفرنسي من جامعة عين شمس ولديها خبره أيضا في مجال السياحة والإدارة حيث عملت اثناء دراستها في السياحة وفي شركة خدمات بترولية، لكن لم تستطيع ان توفق بين الكلية والعمل والمسرح كانت مسرحية بالعربي الفصيح فتركت عملها وتفرغت لدراستها وعملها في المسرح مع الاستاذ محمد صبحي مسرحية بالعربي الفصيح بعدها مسرحية ماما أمريكا مع الاستاذ محمد صبحي والفنانة هناء الشوربجي ومسلسل يوميات ونيس.

مواعيد عرض برنامج قعدة ستات

برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.



