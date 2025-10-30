الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر مخلل الكرنب من الأطعمة التي تمنح الجسم طاقة طبيعية وتعزز المناعة خلال فصل الشتاء حيث يحتوي على مكونات غنية بالعناصر المفيدة للجهاز الهضمي والمناعي كما أن عملية تخميره تضيف له قيمة غذائية كبيرة تجعله وجبة مثالية على المائدة

جربي طريقة تحضير مخلل الكرنب لتعزيز المناعة وصحة الجهاز الهضمي

يمنح مخلل الكرنب الجسم فوائد متعددة بفضل احتوائه على فيتامينات ومعادن ضرورية تساعد على تعزيز وظائف الأعضاء والحفاظ على الصحة العامة

فوائد مخلل الكرنب لصحة الجسم

يحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين ج الذي يدعم جهاز المناعة ويحمي الخلايا من الأضرار

يعد مصدرًا ممتازًا لفيتامين ك الذي يساهم في تقوية العظام وتحسين امتصاص الكالسيوم

يحتوي على الألياف التي تعمل على تحسين حركة الأمعاء وتنظيم عملية الهضم

يساعد في التخلص من السموم وتحسين امتصاص العناصر الغذائية

مكونات مخلل الكرنب الطبيعي

يمكن تحضير مخلل الكرنب بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوافرة مما يجعله خيارًا اقتصاديًا وصحيًا

رأس من الكرنب الأبيض متوسط الحجم بوزن يقارب كيلو ونصف

ملعقة ونصف كبيرة من الملح

القليل من حبات الفلفل حسب الذوق

رشة خفيفة من الكمون أو المريمية حسب الرغبة

طريقة إعداد مخلل الكرنب في المنزل

يحتاج إعداد مخلل الكرنب إلى خطوات بسيطة تضمن الحصول على طعم مميز وقيمة غذائية عالية

قم بإزالة الأوراق الخارجية من الكرنب وغسله جيدًا ثم قطعه إلى شرائح رفيعة باستخدام سكين حاد

ضع الشرائح في وعاء كبير وأضف إليها الملح ثم قم بعجنها برفق حتى تخرج العصارة الطبيعية منها

أضف الفلفل والتوابل التي تفضلها ثم ضع الكرنب في برطمان معقم واضغط عليه جيدًا حتى يغمره السائل

غط البرطمان بقطعة قماش نظيفة واتركه في درجة حرارة الغرفة من ثلاث إلى عشر أيام حسب درجة الحموضة المطلوبة

بعد انتهاء التخمير احفظ المخلل في الثلاجة ليستمر صالحًا لمدة تصل إلى شهرين

نصائح لحفظ مخلل الكرنب بشكل صحي

لضمان جودة المخلل والحفاظ على فوائده ينصح باتباع بعض الإرشادات البسيطة

تأكد من نظافة البرطمان والأدوات المستخدمة قبل التحضير

احرص على تغطية الكرنب بالكامل بالسائل لمنع تكون العفن

خزن المخلل في مكان بارد بعيد عن أشعة الشمس المباشرة

تذوق المخلل بعد مرور ثلاثة أيام لمعرفة درجة الحموضة المناسبة لذوقك

إن تناول مخلل الكرنب يوميًا يمد الجسم بجرعة من البكتيريا النافعة التي تعزز مناعة الجسم وتدعم صحة الجهاز الهضمي مما يجعله وجبة مثالية للحفاظ على الحيوية في فصل الشتاء