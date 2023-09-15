انت الان تتابع خبر فاجعة مزلزلة في عالم الفن.. وفاة هيا الشعيبي يحرق المواقع واكتشاف أسرار صادمة ومصدر مقرب يكشف الحقيقة الصادمة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن وعكة صحية تعرضت لها الفنانة هيا الشعيبي، حيث تم نقلها إلى مستشفى الأميري. هذا الأمر أثار قلق الجمهور والمتابعين الذين كانوا يسألون عن حالتها الصحية وطبيعة المرض الذي تعاني منه.



وأفادت العيدان عبر حسابها على تويتر بأن الشعيبي تعرضت لوعكة صحية استدعت نقلها إلى مستشفى الأميري. وكشفت أيضًا عن زيارة المنتج خليل التميمي لها وطلبت من الجمهور الدعاء لها بالشفاء.



وتم تداول مقطع فيديو يظهر الشعيبي وهي تجلس على سرير المرض بجانبها التميمي، الذي قام بمزاحتها وسألها عن سبب مرضها. وظهرت وهي تكزّ على أسنانها قبل أن تنفجر بالضحك مع مجالسيها.



كما يمكن سماع صوت شخص غير معروف يتحدث مع التميمي قائلاً: "منك نتعلم أنت زكرت"، ثم تحدث عن الشعيبي قائلاً: "هذه هيونة التي يسأل عنها زينة ولا يوجد شر عليها".