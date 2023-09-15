بالأسود.. هند عبد الحليم تخطف الأنظار في الأهرامات

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة هند عبد الحليم متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

من الأهرامات.. هند عبد الحليم تخطف أنظار جمهورها



وظهرت الفنانة هند عبد الحليم بإطلالة شبابية رقيقة مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية فستان لونه أسود يليق بجاملها الساحر ومن الناحية الجمالية شعرها لامع وواضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة، وظهرت وهي في الأهرامات.

آخر أعمال هند عبد الحليم

ويذكر أن هند عبد الحليم حققت نجاحا كبيرا في مسلسلها “أزمة منتصف العمر” والذي حقق نسب مشاهدة عالية.





أبطال مسلسل “أزمة منتصف العمر”



شارك في بطولة مسلسل "أزمة منتصف العمر" كل من كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، رشدي الشامي، عمر السعيد، هند عبد الحليم، هاجر عفيفي، ركين السعيد، والعمل من قصة أحمد عادل، ومعالجة درامية كريم فهمي وكريم العدل الذي أخرج العمل أيضًا.



وكانت هند عبد الحليم قد حققت نجاحًا كبيرًا خلال عرض مسلسل “أزمة منتصف العمر”، وتصدرت تريند محرك البحث الشهير جوجل أكثر مرة، وحظي المسلسل بردود أفعال إيجابية على المستوى النقدي والجماهيري.

بداية المشوار الفني للفنانة هند عبد الحليم ومقتطفات من إنجازاتها



وقد بدأت الفنانة هند عبد الحليم مشوارها الفني بعروض مسرح الدولة، وحصلت على جائزة المهرجان القومي للمسرح كأفضل ممثلة عن دورها في مسرحية هنا انتيجون.

كما قدمت عروضًا مع نقابة المهن التمثيلية والتي عُرضت على قناة النهار، بدأت مشوارها الدرامي في مسلسل الكابوس عام 2015، ليكون بوابتها للدراما المصرية وتشارك بعده في مسلسلات فوق مستوى الشبهات، بنات سوبر مان، راس الغول، الميزان.