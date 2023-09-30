انت الان تتابع خبر صدمة فنية عظمى.. انكشاف الديانة الحقيقية للفنانة القديرة عبلة كامل ..التي أخفتها واالحقيقة في عدد زيجاتها وسبب أنفصالها كل مرة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عبلة كامل وُلدت في السابع عشر من سبتمبر عام 1960، وتبلغ الآن من العمر 61 عامًا. وتنتمي لبرج العذراء واسمها الكامل هو عبلة كامل محمد عفيفي. وتنحدر من قرية نكلا العنب في محافظة البحيرة.

تلقت عبلة كامل تعليمها في كلية الآداب وتخرجت من قسم المكتبات في عام 1984. وفي العام التالي، شاركت في فيلم "وداعًا بونابرت" مع المخرج الكبير يوسف شاهين. بدأت عبلة كامل مسيرتها المسرحية في مسرح الطليعة، حيث قدمت المسرحية الشهيرة "وجهة نظر" مع الممثل محمد صبحي وحققت نجاحًا كبيرًا.تزوجت عبلة كامل من الفنان المصري أحمد كمال وأنجبت ابنتيها زينب وفاطمة، ثم انفصلت عنه وتزوجت من الفنان الراحل محمود الجندي وانفصلت عنه أيضًا.أثارت عبلة كامل بعض الجدل بسبب ديانتها، حيث اعتقد البعض أنها مسيحية وأن عائلتها مسيحية أيضًا. ولكن تبين أنها ولدت في أسرة مسلمة، حيث كان والدها مسلمًا. قررت عبلة كامل أيضًا ارتداء الحجاب في عام 2005 ولم تخلعه منذ ذلك الحين. وتستمر في تقديم أعمالها الفنية وهي ترتدي الحجاب عُقد قران الفنانة عبلة كامل والفنان الراحل محمود الجندي في عام 2003، حيث قدمت دور زوجته في مسلسل "حديث الصباح والمساء".بدأت العلاقة بين عبلة كامل ومحمود الجندي بعد وفاة زوجة الأخير، حيث كان يحتاج إلى شخص يهتم به.

تجاذبت محمود الجندي وعبلة بسبب إنسانيتها وتشابهها مع النساء المصريات ومعه كفلاح. كانت لديها نفس الطباع والأخلاق والقيم التي نشأا عليها. قرر الثنائي الزواج بعد الاتفاق على أن يكونا متعاونين في خدمة الله.

ومع ذلك، بعد عامين من الزواج المستقر، قررا الانفصال في عام 2005. وأكد محمود الجندي أن سبب الانفصال كان في بعض الأحيان يبحث عن عبلة ولا يجدها، وكانت لديها بطولات وشهرة أكثر منه، وهذا أثر بشكل كبير عليه. شعر بأنه يتم اختياره للأدوار فقط لمجاملتها، وهذا ليس صحيحًا لأنه رجل يحترم موهبته وذاته.

أثر ذلك على علاقتهما حتى اتفقا على الانفصال بناءً على رغبة عبلة. كان الاتفاق بينهما أن ينهوا العلاقة بالطريقة اللائقة إذا لم يكونا سعداء. وانفصلا ولم ينجبا أطفالًا سويًا، وعبلة لم تتزوج مرة أخرى. أما عبلة كامل فترتبط بالفنان أحمد كمال من خلال عملها معه على خشبة المسرح. نشأت قصة حب بينهما وتمت خطبتهما في عام 1979.

بعد انتهاء دراستها، تزوجا ورزقا في عام 1986 بابنتيهما التوأم فاطمة وزينب. اشتهرت عبلة كامل من خلال أعمالها في السينما والتلفزيون والمسرح، في حين استمر أحمد كمال في تقديم الأعمال المسرحية. تباعدت الأمور بينهما وحدث الانفصال.

في أحد اللقاءات مع أحمد كمال، أكد أنه بدأ علاقة مع عبلة كامل، لكن رحلتها كانت أسرع في العمل وهو كان متفرغًا للمسرح. وأكد أن نجوميتها لم تكن السبب في انفصالهما.

عبلة كامل ما زالت مشغولة بأعمالها الفنية، ومن أعمالها الشهيرة فيلم "لن أعيش في جلباب أبي".

تعتبر الفنانة القديرة عبلة كامل من أبرز نجوم السينما والتلفزيون في مصر، وقد قدمت العديد من الأدوار المميزة خلال مسيرتها الفنية الطويلة. ومن بين أعمالها الشهيرة، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" الذي عرض في عام 1996 وحقق نجاحًا كبيرًا.

في هذا المسلسل، قدمت عبلة كامل دور فاطمة كشري، زوجة الحاج عبد الغفور البرعي الذي يجسده الفنان الراحل نور الشريف. وقد نجحت عبلة في تجسيد دورها بكل دقة وجدارة، حيث قدمت شخصية الزوجة والأم بشكل مميز ومؤثر.

ولكن قبل أن تحصل عبلة كامل على هذا الدور، كان هناك اختيارات أخرى لبطلة المسلسل. في البداية، تم اختيار النجمة يسرا للدور، ولكن السيناريست مصطفى محرم قرر أنها لن تتناسب مع البيئة الشعبية التي يحكي عنها المسلسل.

ثم تم اختيار الفنانة المرحومة معالي زايد للدور، ولكن في النهاية تم اختيار عبلة كامل لتجسيد الشخصية. وقد أثبتت عبلة بموهبتها وقدراتها الفنية العالية أنها تستحق هذا الدور، ونجحت في إثبات أنها أم لأبناء شخصيتها بكل مصداقية رغم الفارق السني الذي كان بينها وبين الممثلات اللاتي قدمن دور بناتها في المسلسل.

شارك في بطولة المسلسل أيضًا نخبة من نجوم الفن مثل محمد رياض، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومنال سلامة، وحنان ترك، وناهد رشدي، ومصطفى متولي، وغيرهم. وقد تم إخراج المسلسل ببراعة من قبل المخرج أحمد توفيق.

وبعد نجاحها في هذا الدور، استمرت عبلة كامل في تقديم العديد من الأعمال الناجحة، ولكن في عام 2017، تعرضت لتحدي صحي كبير عندما تم اكتشاف إصابتها بمرض السرطان. وبفضل العلاج المكثف والدعم الذي حظيت به من أسرتها وجمهورها، تمكنت عبلة من التغلب على المرض والعودة لممارسة عملها الفني.

عبلة كامل هي مثال حي على القوة والإرادة، وقد أثبتت أنها فنانة لا تقهر، وما زالت تستمر في تقديم أعمال فنية مميزة تحظى بإعجاب الجمهور.

تم تداول أخبار مؤخرًا حول إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان، وتم تأكيد ذلك من خلال صفحتها الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، نفت عبلة كامل هذه الأخبار وأكدت أنها ليست لديها أي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أتى الرد من الكاتب بلال فضل، الذي أطمأن الجمهور على صحتها وأكد أن حالتها الصحية جيدة. ونشر بلال فضل رسالة موجهة من عبلة كامل تطمئن فيها الجمهور وتقول:

"من المؤسف أن يصل الأمر إلى هذا الحد، حيث يتم نشر أخبار كاذبة عن حالتي الصحية. هذا يعد عيبًا كبيرًا ويدل على عدم تقوى الناس وخوفهم من الله. إذا لم يتقوا الله ولا يخافون منه في وقت مثل هذا، فمتى سيخافون منه؟! وما الفائدة التي يستفيدها الإنسان من أن يقلق حياة الناس بكلام كاذب. أنا ليس لدي أي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ولا أتابع أو أنشر أي شيء ولا أهتم به. والحساب الذي أنشأته امرأة تدعي أنها ابنتي ليس له أي علاقة ببناتي فاطمة وزينب".

وأضاف الفنان أحمد كمال، زوج عبلة كامل ووالد ابنتيها، في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، قائلاً: "أود أن أؤكد أن الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم هو كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة على حساب فنانة كبيرة".

تعتبر الفنانة المصرية القديرة عبلة كامل من أبرز الوجوه الفنية في مصر، حيث بدأت مسيرتها الفنية من خلال مسرح الطليعة. وقدمت أدوارًا مميزة في العديد من الأفلام.

المسلسلات هي آخر أعمال الفنانة، حيث شاركت في فيلم "وداعاً بونابرت" الذي تم عرضه في عام 1985. كما شاركت في مسلسل "الشهد والدموع" في نفس العام، حيث قدمت دور السكرتيرة فيه. واستمرت أعمالها الفنية وتألقت في مسرحية "وجهة نظر" مع الفنان القدير محمد صبحي في عام 1989. كما شاركت أيضًا في المسلسل الشهير "ليالي الحلمية".