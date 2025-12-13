الرياض - كتبت رنا صلاح - أفصح المخرج المصري رامي إمام عن سبب اعتذاره عن إخراج مسلسل "حرم السفير" ببطولة الممثلة يسرا

رامي إمام يعتذر عن إخراج مسلسل يسرا

وأكد في تصريح تلفزيوني أنه انشغل بأعمال أخرى ولم يتمكن من إخراج مسلسل يسرا "كان نفسي جدا أكمل المسلسل مع يسرا، هي حبيبة قلبي وبعشقها وبحبها، وكان نفسي أكون موجود معاها، ولكن ظروفي مسمحتش وكنت مرتبط بأعمال ثانية والأعمال دي ممكن تيجي قبل أو بعد رمضان، وأنا مبحبش أدي كلمة لحد غير وأنا واثق منها مليون في المية، وأتمنى أشتغل معاها"

فيما أوضحت يسرا عبر لقاء مع برنامج "ET بالعربي" أن المخرج عبدالعزيز النجار سيقوم بإخراج المسلسل، مشيدة بموهبته وخبرته الإخراجية "المخرج رامي إمام اعتذر بسبب حالة صحية، لكن يتولى الإخراج عبد العزيز النجار، وهو مخرج موهوب وقدم أعمالاً مميزة، وأنا من المعجبين بشغله، وأتمنى أننا نقدر نعمل مع بعض حاجة مختلفة تماماً".

فيما تواصل الفنانة يسرا التجهيز لمسلسل"حرم السفير" الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2026، المكون من 15 حلقة بعد غيابها عن الساحة الفنية على مدار عامين.

ويصنف المسلسل من الأعمال الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول يسرا بدور "عايدة" أماً لشاب ولاعب كرة سلة شهير، وتتشابك حياتهما بأحداث تشويقية، العمل من كتابة المؤلف أحمد عادل سلطان.