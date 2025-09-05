نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من شبه أباه فما ظلم.. تألق لافت لـ "ملك احمد زاهر" على خطى والدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت الفنانة ملك احمد زاهر أداءً استثنائيًا بشخصية "مريم"، في مسلسل أزمة ثقة، حيث جمعت بين هدوئها الطبيعي ومهاراتها الفنية لتقدم شخصية مركبة، وفي الوقت ذاته معقدة، هذا الدور يعد نقلة فنية مختلفة لملك زاهر، حيث استطاعت أن تتسلل إلى قلوب الجماهير بأدائها الفريد ومهاراتها التي تستحق الإشادة، وقدرتها على تجسيد المشاعر الإنسانية بصدق، مما يجعلها نجمة ذات مستقبل واعد في مجال التمثيل.

"شخصية "مريم" تبرز موهبة ملك زاهر في مسلسل "أزمة ثقة"

فشخصية "مريم" معقدة وتتطلب حساسية فائقة في الأداء، أظهرت موهبة كبيرة وتأثيرًا نفسيًا عميقًا في تجسيد الدور، هي فتاة تعاني من اضطراب نفسي بعد تعرضها لصدمة قوية، مما يؤدي إلى تحولها لشخصيتين مختلفتين داخل جسد واحد. هذا الاضطراب النفسي يُعرف باسم "الاضطراب التفارقي أو الانفصامي"، ويجعل الشخص يشعر بانفصال عن ذاته أو عن محيطه.





" من شبه أباه فما ظلم" أبرز التعليقات على موهبة الفنانة ملك أحمد زاهر، لاحظ التشابه الكبير بين أدائها وأداء والدها الفنان أحمد زاهر، مما أثار إعجابهم وتعليقاتهم الإيجابية، ويعكس تأثرها به وتألقها في مجال التمثيل.

قصة مسلسل "أزمة ثقة"



تدور أحداث "أزمة ثقة" في إطار تشويقي مشحون بالغموض، حيث تتشابك خيوط جريمة قتل مع صراعات عائلية وشخصيات متعددة، ما يخلق شبكة معقدة من الأسرار والمفاجآت.

يتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، ما يجعل كل حلقة محورية في دفع الأحداث للأمام ويجعل المشاهدين على موعد دائم مع الإثارة والتشويق.



أبطال مسلسل «أزمة ثقة»



مسلسل «أزمة ثقة» بطولة نجلاء بدر، كما يشارك في بطولة العمل كل من النجوم هانى عادل، ملك أحمد زاهر وهاجر الشرنوبي وتامر فرج ومنة فضالي، عبير منير والعمل من إخراج وائل فهمي عبدالحميد وتأليف أحمد صبحي وإنتاج رشا عصفور شركة «توجيذر».