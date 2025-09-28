الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر الفواكه من الأطعمة المهمة التي يحتاجها الجسم دائمًا لما لها من فوائد كبيرة تجعلها خيارًا أساسيًا لا غنى عنه، فهي تعد معجزة ربانية، وبعض أنواع الفاكهة التي قد لا يعرفها الكثيرون تتمتع بفوائد مذهلة، فعند مزجها مع الحليب تساعد على خفض مستوى الكوليسترول وتقلل من خطر الإصابة بالسكري.

فاكهة شهيرة تتحول إلى معجزة إذا نقعتها بالحليب.. تخفض الكوليسترول وتحميك من القولون

ووفقًا لما ذكره موقع «health line»، يمكنك إضافة الحليب إلى فاكهة التين البرشومي الطازج أو المجفف، وبالتالي فإنه أفضل مشروبات الشتاء، حيث إنه يحتوي على مضادات الأكسدة وعدد من الفيتامينات منها A وC وE وK، وأيضًا بعض العناصر الغذائية كالمغنيسيوم والكالسيوم، فهو يمنحك التغذية التي يحتاجها جسمك.

التين يحمي من السكري

أوصت الجمعية الأمريكية للسكري بتناول التين نظرًا لفوائده المذهلة، إذ يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف التي تساهم في ضبط مستوى السكر في الدم، كما أن البوتاسيوم الموجود فيه يساعد على تنظيم كمية السكر التي يمتصها الجسم.

القولون

تعمل الألياف الموجودة في التين على القضاء على الجذور الحرة المسببة للإصابة بالسرطان، خصوصًا سرطان القولون، كما تسهم في تعزيز صحة الأمعاء.

خفض الكوليسترول

كما يحتوي التين على الألياف القابلة للذوبان، وعند تحركها عبر الجهاز الهضمي، فهي تأخذ الكتل الزائدة من الكوليسترول التي يقوم الجسم بالتخلص منها.