فستان ميلانيا ترامب يعيد جدل "ألوان الفستان" الشهير إلى الواجهة

أثار فستان ارتدته السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب خلال زيارة رسمية إلى لندن جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد للأذهان قضية "الفستان الشهير" الذي انقسم حول ألوانه العالم عام 2015.



وخلال مأدبة عشاء أقامتها العائلة المالكة في قلعة وندسور مساء أمس الأربعاء، ظهرت ميلانيا بفستان من تصميم كارولينا هيريرا بدا بألوان متباينة في الصور المنتشرة عبر الإنترنت، حسب ماعت جروب، ففي بعض اللقطات ظهر الفستان أصفر لامعًا بحزام بنفسجي، بينما بدا في صور أخرى أصفر كريميًا بحزام وردي فاتح.



لاحقًا، أوضح خبراء الأزياء أن الفستان في تصميمه الأصلي يجمع بين اللون الكريمي وحزام أرجواني، بينما عزت تحليلات بصرية اختلاف الألوان إلى تأثير الإضاءة، استخدام الفلاش، ومعالجة الصور قبل النشر.

ويشير خبراء البصريات إلى أن هذه الظاهرة تعود إلى اختلاف طرق معالجة الدماغ للأطوال الموجية للضوء، ما يؤدي إلى رؤية متباينة للألوان بين الأفراد.

الجدل الجديد سرعان ما ذكّر المتابعين بحادثة عام 2015، حين تسبب فستان آخر في انقسام الملايين بين من رآه أزرق وأسود ومن اعتبره أبيض وذهبيًا، ليصبح رمزًا عالميًا للنقاشات البصرية على شبكات التواصل.