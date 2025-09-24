نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور والدتها وأول ظهور لنجلها علي.. دينا تفتتح أول أكاديمية تعليم فنون الرقص في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة دينا بافتتاح أكاديمية الرقص الشرقي الخاصة بها مساء الثلاثاء بحضور عدد كبير من زملائها وأصدقائها خارج وداخل الوسط الفني.

وحرصت الفنانة إلهام شاهين على حضور افتتاح أكاديمية دينا وتهنئتها على هذه الخطوة فيما كانت سعيدة بها وتمنت لها التوفيق في خطوتها الجديدة.

شهد الحفل أيضًا حضور كل من الفنانة بشرى وإنحي وجدان وداليا البحيري وروجينا وسلوى خطاب وبسمة ورانيا فريد شوقي وبوسي شلبي ورانيا يوسف والراقصتان بدرة ولورديانا وغيرهم.

وعبرت دينا عن سعادتها باتخاذ هذه الخطوة بحضور وبصمة ابنها الوحيد "علي" الذي تفاعل مع الحضور وحرص على دعم والدته في تحقيق حلمها.



تعتبر هذه الفكرة أول أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي في مصر، إلى جانب مختلف ثقافات الرقص حول العالم، مثل اللاتيني والأفرو وغيرها.

تختص الأكاديمية بتعليم شتى أنواع الفنون، بما في ذلك التمثيل، وكتابة السيناريو، والعزف الموسيقي، والغناء، على أيدي نخبة من المتخصصين وأساتذة الفنون.

تصريحات دينا

وأكدت دينا في تصريحات صحفية على أن الأكاديمية لا تستهدف فقط صقل المواهب الشابة، وإنما أيضًا توفير مساحة تعليمية معتمدة تسهم في تخريج جيل جديد من الفنانين المحترفين، القادرين على المنافسة عربيًا وعالميًا.

ويأتي افتتاح الأكاديمية ليُشكّل نقلة نوعية في مجال تعليم الفنون الاستعراضية والإبداعية، خاصةً أنها تُعَدّ التجربة الأولى التي تجمع بين مختلف التخصصات الفنية تحت سقف واحد.