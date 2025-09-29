باسكال مشعلاني تكشف موقفًا طريفًا مع جمهورها بسبب منشور خاطئ

أحمد جودة - القاهرة - يمحينا بدل يحمينا.. سر حرف قلب الدنيا على باسكال مشعلاني

كشفت المطربة باسكال مشعلاني عن موقف طريف تعرضت له بعد نشرها منشور على حسابها الشخصي بطريقة خاطئة.

وقالت باسكال مشعلاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2 مع الإعلامية نهال طايل، إنها كتبت عبارة «الله يحمينا جميعًا» لكنها أخطأت في الكتابة فصارت «الله يمحينا جميعًا».

خطا حدث قبل التمرين

وأوضحت باسكال أن الخطأ حدث قبل دخولها التمرين، وعند خروجها لاحظت ردود الفعل الغريبة على المنشور، مشيرة إلى أنها فوجئت بردود فعل الجمهور الذين بدا أنهم يفضلون الكلمة المكتوبة بشكل خاطئ، ما أضفى على الموقف طابعًا كوميديًا وخفيفًا.



