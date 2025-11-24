الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد محافظة الإسكندرية وعدد من السواحل الشمالية لنوة جديدة من نوات الشتاء، والتي عادة ما تكون مصحوبة بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مستوى درجات الحرارة وتعرض الكثير من المناطق لأمطار متفاوتة الشدة بالإضافة إلى نشاط الرياح بما يستوجب ضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة التدابير تجاهها.

استعدوا لما هو قادم.. تحذير من تغير مفاجئ بحالة الطقس وهذا موعد نوة القاسم 2025

وتجري محافظة الإسكندرية الاستعداد لاستقبال نوة قاسم التي تعد أشد نوات الشتاء التي تهب على المدينة الساحلية في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تعد هي النوة الأصعب من غيرها من نوات الشتاء حيث يصاحبها أمطار رعدية ورياح واضطرابات البحر.

ومن المقرر أن تبدأ نوة قاسم يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 ديسمبر 2025، وتستمر لمدة 5 أيام متواصلة، وخلالها يتوقع أن تسود أجواء حالة الطقس الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة واضطرابات في حركة البحر مع ارتفاع الأمواج، وعادة ما تكون مصحوبة بالطقس المتقلب وانخفاض في درجات الحرارة.

تأثير نوة القاسم على الطقس

وحسب الأرصاد فإن نوة القاسم تكون مصحوبة بالعواصف والرياح ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويعرض حياة الصيادين للخطر، كما يتراوح ارتفاع أمواج البحر إلى مستويات قياسية وخطيرة للغاية، ما بين 18 و20 مترًا، وجاءت أهم المعلومات عنها على النحو التالي: