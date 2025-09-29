نفاد تذاكر حفل كايروكى فى التجمع

القاهرة - محمد ابراهيم - إقبال جماهيري غير مسبوق

نجح فريق كايروكى في تحقيق إنجاز جديد بعد نفاد تذاكر المرحلة الأولى لحفله المنتظر في التجمع الخامس، والمقرر إقامته يوم 24 أكتوبر المقبل. وفور الإعلان عن الحفل، شهدت منصات الحجز الإلكترونية إقبالًا ضخمًا دفع المنظمين لفتح المرحلة الثانية، والتي تشمل ثلاث فئات إضافية من التذاكر، ليصبح الإجمالي ست فئات متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية.

كايروكى وتجربة حية مع جمهورهم

يستعد الفريق خلال الحفل لتقديم باقة من أشهر أغانيه التي شكلت وجدان جيل كامل، إلى جانب عدد من أعمالهم الحديثة التي لاقت نجاحًا واسعًا. ويعد هذا الحفل محطة أساسية ضمن أجندة نشاطاتهم الفنية قبل انطلاق جولتهم الأوروبية المقبلة، حيث يعكس حجم القاعدة الجماهيرية الضخمة التي يحظى بها الفريق داخل وخارج مصر.

نجاح مبهر في تونس

وكانت تونس المحطة الأبرز للفريق هذا العام، حيث أحيا كايروكى حفلًا كامل العدد على مسرح قرطاج الأثري مطلع سبتمبر، للعام الثاني على التوالي. المثير أن التذاكر نفدت خلال 24 ساعة فقط من فتح باب الحجز.

افتتح الفريق الحفل بأغنية تلك قضية، وسط تفاعل جماهيري كبير رفع خلاله الحضور أعلام فلسطين ورددوا الأغنية بصوت واحد مع النجم أمير عيد. وعلى مدار ساعات الحفل، أشعلت باقة الأغاني الشهيرة الأجواء قبل أن يختتم الفريق الليلة بوعد لجمهور قرطاج بإحياء حفل جديد العام المقبل.

كايروكى في العلمين الجديدة

ولم يكن النجاح في تونس وحده، إذ اختتم فريق كايروكى فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة الشهر الماضي، على مسرح "يو أرينا". وبدأ الحفل بنفس الأغنية تلك قضية، حيث أضاءت الشاشات صور شهداء فلسطين وسط تصفيق حار ورفع الجمهور لعلامات النصر.

وخلال الحفل، وجه أمير عيد التحية للنجمة أنغام التي حضرت الفعالية، وتمنى لها السلامة وسط تفاعل كبير من الجمهور. كما كرم الفريق الموسيقار الراحل زياد الرحباني بعرض صوره على الشاشات أثناء تقديم أغنية أنا نجم.

مفاجآت فنية وتكريم خاص

شهدت الليلة أيضًا تقديم أغنية عيون الناس من ألبوم "تواليت" الجديد، التي جمعت أمير عيد مع النجم تووليت في ظهور مشترك على المسرح، وسط أجواء مليئة بالمرح والمزاح.

واختتم الفريق الحفل بأغنية كل حاجة بتعدي وسط أجواء احتفالية مبهرة أضاءتها الألعاب النارية، ليتركوا بصمة مميزة في ختام المهرجان.

كايروكى.. ظاهرة موسيقية

بهذا، يواصل فريق كايروكى ترسيخ مكانته كأحد أهم الفرق الغنائية العربية التي استطاعت الجمع بين النجاح الجماهيري والرسالة الفنية. ومع نفاد التذاكر قبل أسابيع من حفله المقبل، يبدو أن ليلة التجمع ستكون واحدة من أضخم حفلات 2025، ينتظرها الجمهور بشغف كبير.